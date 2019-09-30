Haberler » genel » Haber

Gençlerden yaşlılara sazlı sözlü ziyaret

Gençlerden yaşlılara sazlı sözlü ziyaretANKARA - Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi 20 genç ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Yaşlılar Haftası münasebetiyle Gicik Huzurevi'ni ziyaret etti.

30.09.2019 17:06
Gençlerden yaşlılara sazlı sözlü ziyaret
ANKARA - Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi 20 genç ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Yaşlılar Haftası münasebetiyle Gicik Huzurevi'ni ziyaret etti.
Altındağ Belediyesi Gençlik üyesi 20 genç Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'yla birlikte Gicik Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gençler sazlarıyla ve gitarlarıyla Gicik Huzurev'inde yaşlılara müzik şöleni yaşattı. Asım Balcı yaşlılarla teker teker ilgilenerek karanfil hediye etti. Sazlı müziğe Asım Balcı'da yaşlılarla birlikte katıldı.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı yaşlılara sahip çıkmamız gerektiğini ve onlarla birlikte olmamız gerektiğini vurguladı.
Asım Balcı yaşlılarla tek tek fotoğraf çekildi.
Gençlerden yaşlılara sazlı sözlü ziyaret

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Sazlı, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
00:06 Muhtar bu geleneğini 8 yıldır sürdürüyor
23:45 9 aydır maaşlarını alamayan işçiler, yaptıkları inşaatın çatısına çıktı
23:42 'Katil devlet' ifadesine Ankara Barosu Avukatı Keleştimur'dan tepki
23:37 Pirinç festivalinde motokros gösterileri nefesleri kesti
23:34 36 yıl sonra 'evet' dediler
23:02 Bakan Dönmez; "4 gemiyle ay yıldızlı bayrağımızı Doğu Akdeniz'in her bir karışında...
22:43 HDP önündeki ailelere üniversite öğrencilerinden destek