Gençlerden yurt dışına büyük ilgi

Gençlerden yurt dışına büyük ilgiIEFT Fuarına aileler ve öğrenciler akın ettiANKARA - IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlar Genel Müdürü Deniz Akar, "Yılda 100 bin Türk öğrenci yurt dışındaki okullarda programlara katılıyor. Ülkemiz şu anda en fazla öğrenci kabul eden 12'nci ülke oldu. Bu çok büyük bir ilerleme. Yaklaşık 10 yıl önce sıralamalarda dahi yoktuk. Türkiye 'deki üniversiteler de çok iyi konumlara ilerlemeye başladılar. Özellikle Orta Doğu bölgesinden, Orta Asya'dan, Balkanlar'dan hatta dünyanın pek çok farklı noktasından şu anda 175 bin civarında uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor ve bunların Türk ekonomisine katkısı yıllık 1 milyar dolar civarında" dedi. IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları ailelerin ve gençlerin en doğru tercihi yapabilmesi için dünyanın en kaliteli eğitim kurumlarını Türkiye'de bir araya getiriyor. IEFT'nin iddialı listesinde dünyanın en iyi 60 üniversitesi bulunuyor. Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en kapsamlı eğitim fuarı olan IEFT'nin Ankara ayağına öğrenci ve velilerden katılım yoğun oldu. Gençler ve aileleri dünyanın en iyi eğitim kurumlarıyla görüşmek için fuar alanını doldurdu.Yurt dışı eğitime dair en doğru tercihi yapmak isteyen katılımcılar 23 Ekim'de İzmir'de, 25-27 Ekim tarihleri arasında ise İstanbul'daki IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarlarını ziyaret edebilecek. Türkiye ve Avrupa'nın en kaliteli ve en kapsamlı yurt dışı eğitim fuarı olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları bu yıl dünyanın en iddialı üniversitelerini Türkiye'deki öğrenciler ve aileleriyle buluşturuyor. Bu yıl 36'ncı kez kapılarını açan fuara dünyanın en iyi bin üniversitesinden 60'ı katıldı. Amerika'dan Japonya'ya, Kanada'dan İsveç'e, Almanya'da Avustralya'ya kadar 25 ülkeden 200'ün üzerinde eğitim kurumunun katıldığı fuar 21 Ekim'de Ankara'da başladı."Dünyada ilk bine girmiş üniversiteleri Türk öğrencilerle buluşturuyoruz"IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlar Genel Müdürü Deniz Akar, uluslararası öğrencilerin Türk ekonomisine katkısından bahsederek fuar hakkında da bilgi verdi. Akar, "Düzenlediğimiz fuarda 200 üniversite olacak; bu 200 üniversitenin 60 tanesi dünyanın ilk bin üniversitesi arasında. İngiltere'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kanada'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, İsveç, Danimarka ve Finlandiya'dan ilk bine girmiş üniversitelerle Türk öğrencilerle buluşturuyoruz. Türkiye, dünyaya en fazla öğrenci gönderen ülkelerden bir tanesi. Yılda 100 bin Türk öğrenci yurt dışındaki okullarda programlara katılıyor. Ülkemiz şu anda en fazla öğrenci kabul eden 12'nci ülke oldu. Bu çok büyük bir ilerleme. Yaklaşık 10 yıl önce sıralamalarda dahi yoktuk. Türkiye'deki üniversiteler de çok iyi konumlara ilerlemeye başladılar. Özellikle Orta Doğu bölgesinden, Orta Asya'dan, Balkanlar'dan hatta dünyanın pek çok farklı noktasından şu anda 175 bin civarında uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor ve bunların Türk ekonomisine katkısı yıllık 1 milyar dolar civarında" ifadelerini kullandı."Bütçesi kısıtlı öğrencileri çalışma programlarına davet ediyorum"Yurt dışında eğitim görmek isteyen fakat bütçesi sınırlı olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Akar, "Uluslararası eğitim denilince daha çok İngilizce eğitim veren; Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkeler her zaman öndedir. Amerika'da uluslararası öğrenci sayısı 1 milyonu aştı. Pek çok ülke öğrencilere; lisans ve yüksek lisans eğitimleri esnasında çalışma izni veriyor. Fakat bizim öğrencilerimizin önemli bir kısmı dil kurslarına gidiyor. Dil kurslarında çalışma izni verilen ülke sayısı daha kısıtlı. İngiltere uzun zamandır dil kursuna giden öğrenciye çalışma izni vermiyor. Amerika ve Kanada'da aynı durum geçerli. Fakat Avusturalya, İrlanda ve Malta gibi ülkelerde İngilizce dil kurslarında iyi olan ülkeler Türk öğrencilere part-time çalışma izni veriyor. Çalışma programlarında en gözde program Work And Travel'dır. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen yılda yaklaşık 150 bin uluslararası öğrencinin katıldığı, Türkiye'den de yılda 6 bin civarında öğrenci gider. Bu bir üniversite öğrencisi için güzel programlardan biridir. Bütçesi kısıtlı öğrencileri özellikle bu çalışmalı programlara davet ediyorum. Bu fuarlar esnasında pek çok üniversite ve ülke bu çalışmalı programlar hakkında bilgi ve seminer veriyor" şeklinde konuştu."IEFT'nin yararı her bütçeden öğrencinin ihtiyacına yönelik programlar sunması"Ankara'da düzenlenen fuara yoğun bir katılım olduğundan dolayı mutluluğunu ifade eden Akar, fuarın İstanbul ayağında ise 20 bin ziyaretçiyi ağırlayacaklarını söyledi. Akar, "Biz de şaşırdık açıkçası. Bugün hafta içi, bir pazartesi günü olmasına rağmen şu anda Ankara'da 2 bin, 3 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. Tahminimce 5 binin üzerinde ziyaretçi olacak. Asıl büyük fuar İstanbul'da olacak. 20 bini aşan öğrenci kitlesiyle karşılaşacağız. IEFT Fuarlarının en büyük yararı; her bütçeden öğrencinin ihtiyacına yönelik programlar sunan, üniversiteler ve programlar mevcut" diye konuştu."Eğitimi gördükten sonra gelip ülkelerine faydalı olsunlar"Kızı için araştırma yaptığını belirten öğrenci velisi Engin Olgun, yurt dışında okumanın faydalarından bahsetti. Globalleşen dünyaya ayak uydurabilmek için farklı kültürleri görmenin faydalı olacağını söyleyen Olgun, "Kızımızın aslında isteği doğrultusunda olan yerlere bakıyoruz. Kızımız tıp bölümünü okumak istiyor o da çok fazla üniversitede yok. İyi bir geleceği olsun istiyoruz. Artık dünya globalleşti. Hangi meslek olursa olsun tek bir ülke sınırları içerisinde yürümüyor bu iş. Biz de yüksek lisanslarımızı yurt dışında yaptık. Buna benzer bir eğitimi kızımız da alsın istiyoruz. İlk aşamada burslu olursa bursluyu tercih edeceğiz. Gideceği okulla ilgili burs ve Türkiye'den alabileceği bursları deneyeceğiz. Fuara gençlerin ilgisinin olması çok sevindirici. Artık ufuklar açılmış. Bütün öğrenci arkadaşların gönlüne göre olmasını istiyorum. O eğitimi gördükten sonra gelip ülkelerinde faydalı olsunlar" ifadelerini kullandı."Bu kadar insanın eğitimle ilgili olması çok hoşuma gitti"Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Maria Rosa, "Fuar çok kalabalık, bu kadar insanın eğitimle ilgili olması çok hoşuma gitti. Şu an İngiltere'yi ve Kanada'yı araştırıyorum. Yurt dışında İngiltere ve Kanada'nın sanat alanında nerede olduğunu merak ediyorum. Farklı bir sanat eğitimi, disiplini tecrübe etmek için gitmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları bugün de Ankara Sheraton Otel'de ziyaretçilerini ağırlayacak.