Haberler » Spor » Gençlere basketbolu anlattılar

Gençlere basketbolu anlattılar

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bayan basketbol takımı panele katıldı.

12.10.2019 10:41Gençlere basketbolu anlattılar
Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bayan basketbol takımı panele katıldı.

Düzce Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bayan basketbol takımı Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde panele katıldı. Okula ilk girişten itibaren başarılı sporculara büyük ilgi gösteren öğrenciler sordukları sorularla da buluşmayı bir hayli renklendirdiler. Öğrencilere, yaptıkları çalışmalar ve sportif kariyerleri hakkında bilgiler veren takımın oyuncuları, sporla ilgilenen öğrencilere çok çalışmaları konusunda tavsiyede bulundu. Sporcular okuldan ayrılmadan önce öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi. - DÜZCE

Anadolu Lisesi, basketbol, Düzce, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:12 Ünal karaman 7 oyuncusundan vazgeçmiyor
11:10 Denizlispor'da rodallega şoku
11:10 Lider manisa fk gümüşhane deplasmanında
11:09 Uşakspor seriyi sürdürmek istiyor
11:09 Bodrumspor'un konuğu elazığspor
11:09 Pınar karşıyaka bursa'da
11:06 İzlanda'da isyan ve Türkiye beklentisi!
12.10.2019 11:13:49