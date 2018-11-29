Gençlere "Hayali" Olmayı Öğretecek

29 Kasım 2018 Perşembe 11:01



29 Kasım 2018 Perşembe 11:01

EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Türk gölge oyunu ustası Suat Veral, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının "Gençlerle Tiyatroyu Buluşturma" Projesi kapsamında Hacivat ile Karagöz'ü öğrencilerle tanıştırıyor.Geleneksel Türk gölge oyununa 20 binden fazla tasvir, dev perdede 1 metre boyundaki figürler gibi birçok yenilik katan Suat Veral, sanatını genç nesle aktarıyor.Prof. Dr. İlhan Varank İmam Hatip Anadolu Lisesinde görevli edebiyat öğretmeni Muhteşem Yeğin'in geliştirdiği "Gençlerle Tiyatroyu Buluşturma" projesi önce Milli Eğitim Müdürlüğü sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi.Gölge oyunu karakterlerinin yapımı, oyunların öğretilmesi gibi konuların ilk aşamasını oluşturduğu projenin ikinci aşamasında liseli öğrencilerin birer "Hayali" yani "Karagöz" oynatıcısı olması hedeflendi.Türkiye'yi yurt dışındaki tiyatro festivallerinde de temsil eden Türk gölge oyununun 39 yıllık ustası Suat Veral, projeyi kabul etti ve çalışmanın ilk ayağını İzmir'de hayata geçirdi."Hem oynayalım hem öğretelim"Suat Veral, gösteri öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini Türk Gölge Oyunları ustası olarak nitelendirdiğini ve en önemli görevinin bu sanatı gelecek nesillere bırakmak olduğunu belirtti.Karagöz okulu açmayı yıllardır hayal ettiğini, bakanlıkların da desteğiyle bu okulun ilk adımını attıklarını dile getiren Veral, şunları söyledi:"Gölge oyunları okulların içinde olmalıdır. Çünkü genç nesil Karagöz'ü, Hacivat'ı seviyor. Onların bu oyunu oynatmalarını da sağlamalıyız. Her şeyden önemlisi çocuklara, gençlerimize Karagöz'ün nasıl oynatıldığını göstermemiz. Bu zanaatı sevmeleri, bir hayalinin neler yaptığını anlamaları, bu mesleği sürdürmeleri. Günümüzde çocukların yeni teknoloji nedeniyle yaşadığı sıkıntılar var, bu proje ile bu sorunları da aşmak istiyoruz."Veral, tüm Türkiye'yi dolaşacaklarını ve Karagöz oynatıcılığını bir meslek olarak öğreteceklerini anlatarak, "Yeni sanatçılara, zanaatkarlara ihtiyaç var. Biz göreve hazırız. Bütün Türkiye bizi beklesin, gelelim Karagöz Hacivat'ı hem oynatalım hem de öğretelim." dedi.Gölge oyunlarının eğitim sırasında da kullanılabileceğini vurgulayan Veral, Karagöz ve Hacivat'ı oynatan bir öğretmenin dersinin çok daha renkli olacağını söyledi.Kantocu var, şekerlemeci varVeral, yüzlerce yıllık oyunu günümüze uyarladığını, bu nedenle yeni karakterleri de öykülerine kattığını dile getirdi.Horon ekibi, kantocu ve şekerlemeci gibi yan karakterlerin de Karagöz ve Hacivat'ı güçlendirdiğini vurgulayan Veral, çocukların da yetişkinlerin de gölge oyuncularından öğütler aldığını ifade etti.Prof. Dr. İlhan Varank İmam Hatip Anadolu Lisesi öğretmeni Muhteşem Yeğin de öz kültürün yüzyıllar sonraya miras olarak devredilmesi için çalıştıklarını, bu kapsamda bir sergi açıldığını ve meddah gösterisi planlandığını belirtti.Yeğin, "Gençlerle Tiyatroyu Buluşturma" etkinliğinin diğer duraklarını projelendirdiklerini, binlerce öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.