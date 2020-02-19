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Gençlere motivasyon semineri verildi

Malatya'da gençlere yönelik "motivasyon, hedef belirleme, verimli ders çalışma yöntemleri" konularında seminer verildi.

19.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:10Gençlere motivasyon semineri verildi
'da gençlere yönelik "motivasyon, hedef belirleme, verimli ders çalışma yöntemleri" konularında seminer verildi.

Malatya Kent Konseyi Salonunda düzenlenen seminer programına, gençler ilgi gösterdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nin üyesi olan ve üniversiteye hazırlanan yaklaşık 70 genç seminere katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) Rehberlik ve Danışmanlık Uzmanı Elif Şengönül'ün verdiği seminer, "Sınav ve Meslek Rehberliği" üst başlığında gerçekleştirildi. Seminerde, Gençlik Merkezi üyelerine motivasyon, hedef belirleme, verimli ders çalışma yöntemleri detaylı olarak ve slayt gösterisi eşliğinde anlatıldı.

Gençlere, üniversite sınavı haftasına kadar her ay Sınav ve Meslek Rehberliği konusunda farklı alanlarda seminerlerin verilmeye devam edileceği belirtildi. - MALATYA

Kent Konseyi, Malatya, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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