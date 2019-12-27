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Gençlere sağlıklı yaşam ve beslenme anlatıldı

2017 yılında gençlere ders çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri modern bir merkez sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezi'nde verdiği eğitimlerle de gençlere destek olmaya devam ediyor.

27.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:10 Gençlere sağlıklı yaşam ve beslenme anlatıldı

Gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 2017 yılının Ekim ayında hizmete açtığı Gençlik Merkezi büyük ilgi görüyor. Ücretsiz olarak verilen kursların yanı sıra düzenlenen eğitimlerle de gençler farklı alanlarda güçlendiriliyor. Son olarak düzenlenen 'Bedenimiz ve Besinler' eğitiminde Diyetisyen Lalenur ve Uzm. Dr. Emre Esen, gençlere sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda bilgiler verdi. Kadın sağlığı, obezite, doğru egzersiz, protein ve enerji kaynakları ile genel sağlık önerilerini gençlere anlatan Balcı ve Esen, gençlerin özellikle fast-food yiyeceklerden uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

Gençlik Merkezi'nin kendilerine birçok alanda destek sağladığını ifade eden gençler, etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.


Balcı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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