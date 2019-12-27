Gençlere sağlıklı yaşam ve beslenme anlatıldı

Gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 2017 yılının Ekim ayında hizmete açtığı Gençlik Merkezi büyük ilgi görüyor. Ücretsiz olarak verilen kursların yanı sıra düzenlenen eğitimlerle de gençler farklı alanlarda güçlendiriliyor. Son olarak düzenlenen 'Bedenimiz ve Besinler' eğitiminde Diyetisyen Lalenur Balcı ve Uzm. Dr. Emre Esen, gençlere sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda bilgiler verdi. Kadın sağlığı, obezite, doğru egzersiz, protein ve enerji kaynakları ile genel sağlık önerilerini gençlere anlatan Balcı ve Esen, gençlerin özellikle fast-food yiyeceklerden uzak durması gerektiğinin altını çizdi.

Gençlik Merkezi'nin kendilerine birçok alanda destek sağladığını ifade eden gençler, etkinlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.