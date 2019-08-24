Gençlere saz çalan Oktay, Hekimoğlu adlı türküyü söyledi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yer alan Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cuöhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enerjisini gençlerden aldığını söyledi.



Kamp alanında bulunan gençlere seslenen Oktay, "Nereden alıyor bu enerjiyi Cumhurbaşkanı gece-gündüz çalışıyor diyorlar ya, bu enerjiyi Cumhurbaşkanı sizlerden alıyor. Birlik ve beraberlik ruhundan alıyor. Siz ve bizler bir ve beraber olalım, yapamayacağımız ve başaramayacağımız hiç bir şey yok arkadaşlar. Bunu bilin yeter. Bu kampta sizler bu ruhu ve bu mesajı alın yeter ki aldığınızı görüyorum" dedi.



Ahilik üzerine de konuşan Oktay, "Geçmişe baktığınızda ticaret yapacaksanız, esnaflık yapacaksanız, Kırşehir'den bu günün tabiri ile sertifika almanız gerekiyor. Yani bir usta-çırak ilişkisinden geçmeniz gerekiyor. O sertifikada ise kardeşliği, dostluğu, samimiyeti öğretiyorlar" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlere yapılan hitabın ardından ebru sanatıyla ilgilenip gençlerle ağaç altında oturup saz çaldı.



Oktay söz ve müziği TRT arşivine göre Ümit Tokcan'a ait olan 'Hekimoğlu' adlı parçayı seslendirdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA