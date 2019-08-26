Gençlere Tarımda farkındalık eğitimleri

Çeşme ilçesinde bulunan Atatürk Gençlik Kampında, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde 2 gün boyunca gıda, orman, su, toprak,tohum,tüketim, tasarruf, geri dönüşüm, çevre kirliliği gibi konularda etkinlikler yapılarak 179 gence eğitimler verildi.

Eğitimlerin ilk günü Çeşme ilçesinde bulunan bir balık üretim çiftliğine giden gençler; burada uzmanlardan balıkların üretimi, yetiştiriciliği, beslenmesi gibi konularda eğitimler aldılar. Gençler daha sonra balıkları kendi elleriyle besleyerek farklı bir deneyim yaşadılar.

Eğitimlerin ikinci gününde kamp alanı içerisinde bulunan alanlara zeytin ve gülfidanı dikerek toprağa dokunan gençler, konu uzmanı teknik personelden dikim esnasında dikkat edilmesi gerekenleri uygulamalı olarak öğrendiler. Eğitim sonrası, eğitimlere katılan 179 gence memleketlerine götürmeleri için zeytin fidanları hediye edildi. Ayrıca hazırlanan çantalarda gençlerin her birine ata tohumları ve çeşitli hediyeler verildi.

Düzenlenen etkinliklere Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, İzmir İl Müdürü Musa Bakan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da katıldı.

"Çiftçilerimizin Geleceği Sizlerde"

Gençlere hitap eden İsa Sertkaya; ülkenin geleceği olan gençlere tarımsal konularda her türlü bilgi, tecrübe, deneyimi aktarmak ve bir farkındalık yaratmak görevini her zaman öncelikli tuttuklarını belirterek "çiftçilerimizin geleceği sizlerde. İki bakanlık arasında gönüllülük esasıyla imzalanan bu protokolle bizler tarıma canla başla sarılmanızı amaçlıyoruz. Gönüllü olarak insanlara, canlılara el uzatmak çok önemli. Biz toplum olarak bunun bilincindeyiz. Yaşanan depremlerde ve kötü olaylarda bunu hep birlikte yaptık" dedi.

Tarımın sürdürülebilirliğini sağlayacak olan Genç çiftçilerin bu kamplarda olduğunu belirten Sertkaya bir farkındalık ve bilinç oluşursa gençlerin tarımı yaşatacağını bildiklerini söyledi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan ise; kamp boyunca çocuklara aktarılan eğitimlerden bahsederek temel amaçlarının bir farkındalık yaratmak ve gençleri tarıma ve doğaya karşı bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Bakan "sizlere hediye ettiğimiz zeytin fidanlarına ve ata tohumlarımıza gözünüz gibi bakın. Bu tohumlar yerli, milli tohumlar ve bizim geleceğimiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak amaçlarının gençleri doğayla, suyla, tarımla, tohumla buluşturmak olduğunu dile getiren Musa Bakan "sahip olduklarımızın değerini bilmeliyiz, sahip çıkmalıyız. Geleceğimizin parlak ve aydınlık olması için bu topraklara hep beraber sarılmalıyız" dedi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da gençlere seslenerek; "ülkemizin farklı illerinden bir kardeşlik ikliminde bu kampta bir hafta geçiren siz sevgili gençlerimiz. İmzalanan protokol kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli hemen sizlerle birlikte olmak istedi ve bu muhteşem organizasyonu gerçekleştirdiler. Emekleri ve katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Bu eğitimlerden aldıklarınızı ve öğrendiklerinizi çok önemseyin. Çünkü doğa, tarım, orman, gıda, su bunların hepsi ayrı ayrı çok önemli ve bunlara siz olmadan sahip çıkamayız" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibe sahne alarak, ege yöresine ait oyunlarla bir gösteri gerçekleştirdiler. Daha sonra, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli konu uzmanları tarafından Gıda Güvenliği, Hayvancılık, Organik ve İyi Tarım, Desteklemeler gibi konularda eğitimler verildi.

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak ve onların tarımla iç içe olmalarını sağlamak adına çalışmalar yürüten Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan Gençlik Kamplarında yapılacak faaliyetleri kapsayan Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü ile doğaya karşı ödev ve sorumlulukları benimsetmek, orman ve ağaçlandırma, tarım ve hayvancılık uygulamalarında bulunmak suretiyle gençlere farklı tecrübeler kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hususlarında iş birliğini gerçekleştirmek amaçlanıyor. İzmir'de uygulanan program çerçevesinde 2019 yılında iki kamp döneminde daha eğitimler ve etkinlikler devam edecek.