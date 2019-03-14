- Gençlere uyuşturucu satarken yakalandı: 1 gözaltı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan R.K., adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 4 kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan R.K., gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında 75 extacy hap, 2 gram bonzai uyuşturucu ve 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 yaşındaki R.K., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Zonguldak, 3. Sayfa
Kaynak: İHA