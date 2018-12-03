Gençlere, 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığına Hayır' Semineri

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kırşehir
Şubesince 'Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığına Hayır' semineri düzenlendiği bildirildi.
Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme' projesi kapsamında Alparslan Türkeş
Konferans Salonu'nda kentteki gençlere, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklara yönelik çeşitli eğitim seminerleri düzenlendiği belirtildi.
Seminerde, MHP
27. Dönem Milletvekili
Adayı Av. Ali Aydın Akpınar
ve Ahi Evran Üniversitesi
Öğr. Gör. Feyzullah Çetin'in, uyuşturucu, çeşitli zararlı maddeler ve madde bağımlılıklarına karşı bilgilenme yaptığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bağımlılık, kişinin zarar görmesine rağmen madde kullanımına devam etmesi, kullandığı maddeyi uzun süre bırakamaması, sürekli madde arayışı içinde olması, kullandığı maddeyi giderek arttırması durumudur. Madde kullanımının sağlık, suç, yargı, sosyal refah, eğitim, güvenlik, ulaşım, ülke içinde ve ülkeler arası ticaret için bir dizi doğurduğu sorunlar vardır. Madde kullanımı ve bağımlılığı bir sağlık sorunu olmakla birlikte tedavisi mümkün bir hastalıktır. Madde bağımlılığının önüne geçmek ve bu konu da farkındalık oluşturmak için yaptığımız eğitim seminerinde, lise ve üniversite teşkilatları üyelerimiz başta olmak üzere, gençler önemli kazanımlar elde ettiler."
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:39