Menü
Haberler ›› Güncel ››'Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız' - Güncel

"Gençlerimizi tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmalıyız"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası sebebiyle Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

09.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:14

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi Başkanı Nuri Çetin ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Haftası sebebiyle Vali Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.


Vali Toraman'a kabullerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Çetin, Yeşilay Haftası etkinliklerinin İdlip'te yaşanan hain saldırı nedeniyle iptal edildiğini söyledi.


Çetin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi faaliyetleri hakkında Vali Toraman'a bilgiler verdi.


Başkan Çetin, cemiyetin amaç ve hedeflerini hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Cemiyetimiz, ahlaki ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur.Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir."


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toraman, Yeşilay'ın vatandaşların ve özellikle gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korunması için yapmış olduğu faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, çalışmalardan dolayı Yeşilay Kütahya Şubesi'ni tebrik etti.


Ziyarette AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler de yer aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yeşilay Cemiyeti, Türkiye, Yeşilay, Kütahya, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada! Güncel
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor Güncel
Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölüyor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı