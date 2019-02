Gençlerimizin Siber Güvenlik Alanında Kendilerini Yetiştirmesini İstiyoruz"

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gençlerimizin siber güvenlik alanında, uzmanlık konularında kendilerini yetiştirmesini, bu alanlarda uzman olmalarını istiyoruz ve bekliyoruz." dedi.Fuat Oktay, AK Parti Ağrı İl Başkanlığınca Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma Programı"nda yaptığı konuşmada, salondakileri Ahmedi Hani'nin, Mevlana'nın, İbni Sina'nın ve Ahmet Yesevi'nin torunları diyerek selamladı.Gençlerin vatana, memlekete, birlik, beraberlik ve dirliğe her daim sahip çıkacağına inandığını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:"Bu gençlik ki 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, 2071 vizyonumuzu tasarlayacak nesildir. Bu gençlik ki umudumuz, ümidimiz, her şeyimizdir. Ülkemizin kutlu yürüyüşünde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donanmış nesillerin yetişmesidir. Gayretimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Asım'ın nesli' olarak ifade ettiği gibi, tarihine, medeniyetine, kültürüne sahip çıkan, bu birikimi ilim ve teknikle tamamlayan bir nesildir."Oktay, inancını, tarihini ve kültürünü bilen, aynı zamanda araştıran, sorgulayan, öğrenen ve üreten bir gençlik arzu ettiklerini belirterek Asım'ın neslinin ülkenin kalkınma hamlesini bilgiyle, ilimle ve irfanla omuzlayacak nesil olduğunu dile getirdi.Şeyh Edebali'nin nasihatlerinden bir kesit paylaşan Oktay, "Şeyh Edebali'nin genç yaşında devletin başına geçen Osman Gazi'ye nasihati bugün de halen geçerliliğini koruyor. Ahlaki değerlere sahipseniz bu sizi iyi bir insan yapar. Felsefeye hakimseniz Allah'ın size bahşettiği aklı doğru kullanmayı öğrenirsiniz. Sanat ve edebiyatla hayatınıza incelik ve derinlik katabilirsiniz. Bunların yanında bilimle haşır neşir olarak da dünyayı keşfetme ve dönüştürme gücünü kendinizde bulabilirsiniz." diye konuştu."Gençlik çağlarının boşa harcanmasının telafisi yok"Oktay, gençlerin zamanın ruhunu kendi yetenekleriyle birleştiren ve tüm hasletlerin birbirinin tamamlayıcısı olduğunun farkında olduğunu ifade ederek ülkesinin, bölgesinin, dünyadaki gelişmelerin farkında, insanlığın sorunlarını çözmeye aday, birlik ve beraberlik iklimini besleyecek bir gençliği karşısında gördüğünü anlattı.Gençlerden, ülkenin nerelerden nerelere geldiğini görmesini isteyen Oktay, konuşmasına şöyle devam etti:"Bunun için yakın tarihimizi bol bol okuyun, araştırın. Bilgileri, görgüleri ve deneyimlerinden faydalanacağınız kanaat önderlerini takip ederek tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Her birinizin alanınızla ilgili bilimsel dergileri, sempozyum ve panelleri takip ederek fikri boyutta da kendinizi geliştirin. Gençlik çağlarının boşa harcanmasının maalesef telafisi bulunmamaktadır. Atalarımız ne güzel söylemiş, 'Genç bilebilse, ihtiyar yapabilse' Hem bugünü hem yarınları kuracak nesil olarak kendinizi her anlamda yetiştirmeniz sizlerden en temel beklentimizdir."Oktay, her zaman genç nüfus oranıyla övünen bir ülke olduklarını hatırlatarak her alanda güçlü ve etkili olmanın yolunun donanımlı geçlerden geçtiğinin bilincinde olduklarını belirtti."Girişimci gençleri teşviklerle destekliyoruz"Türkiye'nin son 10 yılda gençlerin iş gücüne katılım oranında da en fazla artış sağlayan ülke olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:"Ülkemizde iş gücüne katılma oranı 6,5 puan artarken bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinde yarım puanda kalmıştır. Elbette bizim ölçümüz başkalarının ne seviyede olduğu değil Türkiye olarak katettiğimiz mesafedir. Kendi gençlerimizin istihdam oranını mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak için gayretli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Girişimci gençlerimizi, genç bilim insanlarımızı ve kültür, sanat, spor alanında başarı gösteren tüm gençlerimizi teşviklerimizle destekliyoruz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gençlerimize yönelik hizmetlerin bütüncül yaklaşımla sunulması ve yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz. Gençliğin karar alma mekanizmalarına daha erken katılmasını sağladık."Gençlerin seçilme yaşını ilk olarak 30'dan 25'e indirdiklerini anımsatan Oktay, daha sonra 16 Nisan halk oylamasıyla gençlerin seçilme yaşını seçme yaşıyla eşitleyerek 18'e indirdiklerini söyledi."Katsayı adaletsizliğine son verdik"Gençlere eşit, adaletli ve kaliteli eğitim hakkı sağladıklarını anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her ilimizde üniversite kurulmasını sağlayarak üniversite sayımızı 206'ya çıkardık.Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verdik. Yıllarca Türkiye'deki ayrımcılığın sembolü haline gelen başörtüsü yasağını kaldırdık. Üniversite kapılarından kovulan, devlet dairelerine sokulmayan başörtüsünü her alanda serbest hale getirdik. Öğrencilerimiz için üniversite harçlarını sıfırladık, burs ve öğrenim kredisi miktarlarını yükselttik. Kredi ve burs verilen öğrenci sayımızı 451 binden 1 milyon altı yüz bine çıkardık, üç katından fazla. Gençlik merkezlerimiz yoluyla 15 milyon gencimize temas ettik. Her bir ilçemizde yaygınlaştırmaya çalıştığımız gençlik merkezi sayımızı 9'dan 286'ya çıkardık.""Gençlerin enerjisi ve desteğiyle kimse bizi durduramaz"Fuat Oktay, daima kendilerini aşmanın peşinde olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daima ilerleyeceklerini vurguladı.Genç nesilden umutlu olduklarını dile getiren Oktay, "Siz gençlerimiz enerjisiyle, desteğiyle yanımızda olduğunuz sürece Allah'ın izniyle bizi kimse durduramaz. PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez. Daha güzel günlerde, siz gençlerimizle yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı."Gençler bilişim teknolojilerinde kendilerini geliştirsin"Konuşmasının son bölümünde gençlere nasihatlerde bulunan Oktay, şunları aktardı:"Gençlerimizin siber güvenlik alanında, uzmanlık konularında kendilerini yetiştirmesini, bu alanlarda uzman olmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Bilgi güvenliği uzmanı ve veri güvenliği uzmanlarına yeni zamanda ihtiyacımız olacak. Bilişim teknolojileri hukukçusu, bunlar artık Türkiye'nin uluslararası alanda öncü olacağı alanlar. Bu alanlarda kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Hedefi büyütmek zorundayız, yani artık biz sadece iş arayan değil, iş üreten konuma gelmeliyiz. Terörden gençlerimizin ve çocuklarımızın uzak durmasını sağlamamız gerekiyor. Yatırımın buraya gelmesi için 'Ağrı güvenlidir, buraya yatırımcı gelmesi lazım' mesajını yerelden vermemiz gerekiyor. Anne babalardan istirhamım, iş seçmekle ilgili bu kadar hassas olmayalım."Programa, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve çok sayıda partili katıldı.