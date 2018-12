Gençlerin At Binme Heyecanı

07 Aralık 2018 Cuma 11:18



07 Aralık 2018 Cuma 11:18

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen At Çiftliği Projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetimlerini devam ettiren 13-18 yaş arasındaki 7 genç at çiftliğinde keyifli zaman geçirdi.İlk olarak kanatlı hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesini gezen gençler daha sonra atların bulunduğu bölümleri gezerek atları sevdiler. Gençler Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri refakatinde atlara bindirildi. Düzenlenen program hakkında konuşan toplum destekli Komiser Yardımcısı Semiha Altınbilek, "Bugün At Çiftliği Projesi kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetimlerini devam ettiren 13-18 yaş arasındaki 7 gencimizle biraraya geldik. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak hem gençlere güzel bir gün yaşatmak hem de ilk defa at binme heyecanını yaşatmak için bu sosyal faaliyeti düzenledik. Burada gençlerimiz kanatlı hayvanların bulunduğu hayvanat bahçesini ve atların bulunduğu boxları gezerek atlarla ilgilendiler. Görevlilerimizden bilgiler aldılar. Daha sonra da TDP görevlilerimiz refakatinde atlara bindiler. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuk ve gençlerimize farkındalık yaratan sosyal faaliyetler yapmaya devam edeceğiz" dedi.- Kayseri