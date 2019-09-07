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Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Samsun'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

07.09.2019 22:14 Gençlerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Samsun'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Eren A. ve Orhan Ferdi Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Orhan Ferdi Y., Eren A.'yı bıçakla yaraladı. Karın bölgesinden yaralan Eren A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Orhan Ferdi Y. ise kısa sürede polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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