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Gençlerin derbi eğlencesini kana bulayan cinayet zanlısı yakalandı

Büyükçekmece'de gürültü yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs yakalandı.

06.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:23Gençlerin derbi eğlencesini kana bulayan cinayet zanlısı yakalandı
'de gürültü yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs yakalandı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Şubat Pazar günü saat 03.50 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı sonrası sahilde arkadaşlarıyla müzik dinleyerek galibiyeti kutlayan Ahmet Can Avşar (20), gürültü yaptıklarını öne sürerek kendileriyle tartışan şahsın evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş açması sonucu vurulmuştu. Ahmet Can Avşar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı kaçmıştı. Polis, cinayet şüphelisinin Şaban E. (43) olduğunun tespit edilmesinin ardından şahsı yakalamak için çalışma başlatmış, zanlının evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda katil zanlısının olaydan hemen sonra Bursa'ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheli Şaban E., dün Bursa'da düzenlenen operasyonla yakalanarak İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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