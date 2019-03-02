Gençlerin Eğitimine Osmangazi'den Destek

Emek Bilgi Evi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tarafından Açıldı

Dündar: "Çocuklarımızın Gelişimine Katkı Sağlayacak Projeler Ortaya Koyuyoruz"

Osmangazi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden biri olan ve 'Geleceği Şansa Bırakmıyoruz' düşüncesiyle hayata geçirdiği Bilgi Evleri'nin dördüncüsü olan Emek Bilgi Evi, Adnan Menderes Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Mehmet Akif, Demirkapı ve Hüdavendigar Bilgi Evi'nin ardından Emek'e kazandırdığımız projenin kurdelasını kesmek çok şükür bizlere nasip oldu. Eğitimden sağlığa vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yapılan yatırımlarla Osmangazi'de yaşam kalitemiz her geçen gün artıyor. Yaklaşık bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Emek Bilgi Evi, çocuklarımızın araştırma yapma, soru sorma isteklerini destekleyecek. İçerisinde yer alan kütüphane, okuma salonu, atölyeler, derslikler, sergi salonu, spor salonu, kafeterya, mescit ve revir ile 7'den 77'ye tüm halkımıza hizmet verecek. İnşallah yapmış olduğumuz bu önemli projeyle çocuklarımızı ülkemizin yönetiminde ve ekonomisinde göreceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise böylesine önemli bir projeyi vatandaşa kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Konuşmalarının ardından protokol, açılış kurdelasını keserek Emek Bilgi Evi'ni gezdi. Başkan Dündar'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, çocuklar ve yetişkinlerle sohbet etti.

Kaynak: Bültenler