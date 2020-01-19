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Gençlerin hafta sonu gezintisi faciayla bitiyordu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gezintiye çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, yaklaşık 25 metre yükseklikten Mudurnu Deresi'ne uçtu.

19.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:50Gençlerin hafta sonu gezintisi faciayla bitiyordu
'nın ilçesinde gezintiye çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, yaklaşık 25 metre yükseklikten Deresi'ne uçtu. Gençler ters dönerek suya düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Enes K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 25 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlanarak Mudurnu Deresi'ne uçtu. Suya ters şekilde düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Enes K. ve Mehmet Ali A.'yı şans eseri yoldan geçen vatandaşlar fark etti. verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı gençler Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Mudurnu, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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