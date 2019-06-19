19.06.2019 10:38
Haberler» Güncel» Haber

Gençlerin hesap kavgası: 4 gözaltı

Bursa'da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da bir mekanda alkol alan 6 arkadaş arasında ödedikleri hesap yüzünden kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

ÖDEDİKLERİ HESAP YÜZÜNDEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mekanda alkol aldıktan sonra dışarı çıkan 6 genç, ödedikleri hesap yüzünden kendi aralarında tartışmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.K., B.Ö., O.Ş. ve İ.S., C.M. ile D.F.'yi dövdü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALI 4 GÖZALTI VAR

Yaralılar C.M. ve D.F., Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile 20 gram esrar ele geçirildi. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Gençlerin hesap kavgası: 4 gözaltı
Kaynak: DHA
kavga, Bursa, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:00 Akaryakıt istasyonunda garip patlama: Kokain havaya saçıldı
12:00 Japonya'daki deprem
12:00 JES'lerin zararlarını raporladılar
11:59 ARAKLI'DA SELDEN KURTULANLAR ANLATTI: SANKİ TSUNAMİ OLDU
11:59 Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı/ Ek fotoğraflar
11:58 Adana'da STK'lara kurumsal kapasite eğitimi
11:58 Başkan Ergün'e asfalt yetkisi