Gençlerin "İlk Oy" Coşkusu

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacak olan gençler, konserde bir araya geldi.Osmangazi Belediyesi tarafından ilk kez oy kullanacak 18 yaşını doldurmuş gençlere yönelik düzenlenen moral etkinliğinde sahne alan Eypio, Fatma Turgut ve Manga gençlere unutamayacakları bir gün yaşattı. Atatürk Spor Salonu'nu dolduran gençler, sanatçıların şarkılarına eşlik ederek gün boyu eğlendi. 'Osmangazi Biziz' etiketiyle sosyal medyada paylaşım yapan gençlere sürpriz hediyeler verildi. İlk kez oy kullanacak gençlere seslenen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Sizlerin ilk kez oy kullanacak olmanızdaki heyecanını gözlerinizden görebiliyorum. Osmangazi biziz, gelecek biziz. Hep birlikte Bursa'ya sahip çıkacağız. Sizler, ilk kez yönetime katılacaksınız. Seçimlerde geleceğinize oy vereceksiniz" dedi. Başkan Dündar, daha sonra gençlerin arasına karışarak cep telefonuyla özçekim yaptı. - BURSA