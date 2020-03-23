Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gençlerin iyilik hareketi engellilerin hayatına dokundu - Haberler

Gençlerin iyilik hareketi engellilerin hayatına dokundu

Zonguldak'ta üniversite öğrencileri, oluşturdukları temizlik ekibiyle geçen ay ev işlerini yapmakta zorlanan engelli bireylerin evlerini temizleyip, tadilat işlerini yaparak onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi.

23.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:44
Gençlerin iyilik hareketi engellilerin hayatına dokundu
Zonguldak 'ta üniversite öğrencileri, oluşturdukları temizlik ekibiyle geçen ay ev işlerini yapmakta zorlanan engelli bireylerin evlerini temizleyip, tadilat işlerini yaparak onlara yalnız olmadıklarını hissettirdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmak için "Engeller bedenlerde yaşam hep birlikte" projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında 10 kişilik ekip oluşturan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri öncesinde kent merkezi ile ilçelerde ikamet eden engelli bireylere ulaşmak için harekete geçti.
Bunun için muhtarların yanı sıra engelli dernekleriyle de iletişime geçen öğrenciler, belirlenen adreslere giderek projelerini anlattı.
Engelli bireylerin ailelerinin rızasını alarak onlarla bir süre sohbet eden öğrenciler, yanlarında getirdikleri malzemelerle evlerini temizleyerek dayanışma içerisinde olunduğunda tüm engellerin ortadan kaldırılacağını gösterdi.
Belli periyotlarda evlerde temizlik yapan öğrenciler, Kilimli ilçesinde yaşayan, eşi bedensel engelli, biri zihinsel engelli iki çocuğu olan görme engelli Mustafa Kayıkçı da ziyaret ederek evini temizledi.
"Hayatı öğrenmiş oluyoruz"
Proje başkanı Gülsüm Küçükçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok proje geliştirdiklerini, son olarak engelli bireylere yönelik proje yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Ailelere ulaşma konusunda zorluklar yaşadıklarını anlatan Küçükçınar, "Birçok yere gittik, köylere gittik. Muhtarla iş birliği yaptık. Son olarak Kilimli Engelliler Derneğine ulaştık. Derneğin yardımıyla da ailelere ulaştık." dedi.
Küçükçınar, bu tür projelerin devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, "Aslında hayatı öğrenmiş oluyoruz. İnsanların yaşamlarını, nasıl zorluk çektiklerini görüp empati yapma şansımız oluyor." diye konuştu.
"Gençlerin farkındalık oluşturması açısından önemli"
Öğrenci Murat Toplar da projenin, örnek teşkil etmesi açısından da değerli olduğunu vurgulayarak "Proje, hayatta insanların başına neler gelebileceğini biraz daha yakından görme fırsatı verdi. Hiçbirimiz bu hayatta garantili yaşamıyoruz. Bugün herhangi bir sıkıntımız olmayabilir ama yarın herhangi bir durumda bizler de bu hale düşebiliriz. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini en iyi şekilde anladığımızı düşünüyorum. Umarım herkes bunun farkına varır." ifadelerini kullandı.
Görme engelli Mustafa Kayıkçı ise 3'ü engelli 4 kişilik bir aile olduklarını ve hayatlarını birbirlerine destek olarak sürdürdüklerini dile getirerek, "Benim yapamadıklarıma eşim, eşimin yapamadıklarına ben yardımcı oluyorum. Temizlik, giyinme veya mutfak işleri olsun her konuda dayanışma ve yardımlaşmayla işlerimizi yapıyoruz. Çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Gençlerin bu şekilde projeler yapması, onların farkındalık oluşturma ve sosyalleşmeleri açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Zonguldak, Kilimli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP’li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında Haberler
HDP'li başkanın gözaltına alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltında
Peygamber Ocağı’nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar Haberler
Peygamber Ocağı'nda Kovid-19 önlemi! 14 gün gözetim altında olacaklar
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti Haberler
Virüsün en son sıçradığı ülkelerden birinde daha ilk ölüm gerçekleşti
’Evde Kal’ çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Haberler
'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Albayrak’tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı Haberler
Albayrak'tan özel bankalara vatandaşın cebini rahatlatacak çağrı
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu Haberler
Salgının kaynağında virüse yakalanan gençlerin ölüm oranı belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri - Haber İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 11'e yükseldi - Haber Başkentte yaşlıların kartlı sayaçlarına su yüklemeleri evlerinde yapılacak - Haber Kırklareli'nde yaşlı ve hastalara polis ekiplerinden "teşekkürlü hizmet" - Haber Sanayi ve maden atıklarını çini ve seramiğe dönüştürüyorlar - Haber Son Dakika: İş Bankası, müşterilerin ödemelerini 30 Haziran'a kadar öteleyecek - Ekonomi Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi - Haber Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum - Haber
Loading