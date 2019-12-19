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Gençlerin kavgası hastanede bitti: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

19.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:13 Gençlerin kavgası hastanede bitti: 2 yaralı
'nın ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan M.Z.B. (15) ile E.A. (17), Rauf Denktaş Caddesi üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı. Münakaşa kavgaya dönüşünce E.A. isimli genç belinden çıkardığı kurusıkı tabanca ile M.Z.B.'nin karın bölgesine doğru ateş etti. Daha sonra M.Z.B'nin arkadaşı M.M. olaya müdahil olarak E.A.'yı kafasına elindeki zincirle vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralı gençler hastanedeki işlemlerinin ardından jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Yeniceköy Mahallesi, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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