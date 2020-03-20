'Gençlerin koronavirüs korkusu, yaşlılardan fazla'RUH Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şaban Karayağız, dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle insanlarda korku ve kaygı düzeyinin arttığını belirterek, "Gençlerdeki kaygı ve korku düzeyi yaşlılardan daha fazla" dedi.Memorial Kayseri Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şaban Karayağız, koronavirüs salgınının insan psikolojisine etkileriyle ilgili açıklama yaptı. Medyada çıkan haberlerin ve fazla enformasyonun toplumda kaygı ve korkuyu artırdığını dile getiren Karayağız, söz konusu korkudan en fazla çocukların, altta yatan ruhsal bir hastalığı bulunanların ve sağlık çalışanlarının etkilendiğini ifade etti.'GENÇLERDEKİ KORKU YAŞLILARDAN FAZLA'Yaş ortalaması bakımından değerlendirildiğinde ise gençlerdeki kaygı ve korku düzeyinin yaşlılara oranla daha yüksek olduğunun altını çizen Karayağız, "Gençlerdeki kaygı ve korku düzeyi yaşlılardan daha fazla. Yaşlı kesim, görece sosyal anlamda bir statüye ulaşmış, istediklerini elde etmiş ve hedeflerine ulaşmış mutlu kişilerden oluşuyor. Bu nedenle gençlere göre psikolojik olarak sağlam durmalarının, gerekli ve geçerli bir nedeni bulunuyor. Gençlerin ise hayata dair yapacağı çok şey var, korku ve kaygı düzeylerinin fazla olmasının nedeni de bu" dedi.'BAŞKALARININ HAYATINI RİSKE ATMAK DOĞRU DEĞİL'Bu düşünceyle hareket eden yaşlıların, salgın sürecindeki kurallara daha az dikkat ettiği için başkalarının hayatlarını tehlikeye atabileceğini kaydeden Karayağız, "Yaşlılarımız şunu unutmasınlar, elbette ki daha güçlü ve daha iyiler ama dokunulmaz değiller. Bu hastalıkta elbette ki panik yapmayalım ama gerekli tedbirleri de alalım. Bir kişinin kendi canını hiçe sayması bir nokta bir de kendi çevresindeki insanların canını hiçe sayması ve onlara zarar vermesi ayrı bir nokta. İyi olduklarını, hayata dair çoğu şeyi halletmiş olduklarını, dini bakımdan tamamlandıklarını düşünmeleri ve yaş itibariyle gelecek kaygılarının olmadığını düşünmeleri güzel ama bu tutumlarıyla başkalarının hayatlarını riske atmak doğru değil" diye konuştu.Uzman Doktor Karayağız, bu süreçte denge sağlamaya çalışmanın da çok önemli olduğunu belirterek, "Aşırı abartılı davranmayacağız ama çok rahat da olmayacağız. 'Bana bir şey olmaz' diyor. Niye sen süpermen misin? Sende hepimiz gibi insansın. Bu süreçte bilgi alacağımız yerlere dikkat etmek de çok önemli. Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu bilgileri baz alıp onların söylediği tedbirlere uymaya özen göstermeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA

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