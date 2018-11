23 Kasım 2018 Cuma 16:44



Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Gençlerin Sanatında Peygamber Sevgisi" konulu sergi açıldı.Ayasofya Müzesinde "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla düzenlenen sergide, hüsnü hat, tezhip ve ebru alanında eser veren sanatkarların eserleri yer alıyor.Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, açılışta yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftasında, Hazreti Peygamber'in dilinden gençliği dinlemek, onun örnekliğinde gençlikle sağlıklı iletişimin yollarını aramak ve gençlik sorunlarına Hazreti Peygamber'in sünnetinden çözümler üretebilmek amacıyla "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konusunun enine boyuna işlendiğini belirtti.Serginin meselenin zihinsel boyutunun ötesinde gönül dünyasına da son derece değerli bir katkı sunacağını dile getiren Martı, serginin Hazreti Peygamber'in eskimeyen risaletini, tebliğini, sünneti seniyyesini ve muhabbetini bir kez daha anımsatacağını vurguladı.Sergiye katkı sunan sanatkarların her birinin 40 yaşın altında gençler olduğuna işaret eden Martı, şöyle konuştu:"Dolayısıyla ilk defa Ayasofya'da genç sanatçıların kaleminden Peygamber Efendimiz'e olan muhabbeti izlemiş olacağız. Bu sergi bize her türlü rikkatin, letafetin, zarafetin izini bünyesinde barındıran Türk İslam sanatlarının yetiştirdiği genç sanatkarlara sadece sanat tecrübesi değil, peygamber sevgisi de aktardığını gösterecek."Serginin küratörü hattat Mustafa Cemil Efe de serginin "Peygamberimiz ve Gençlik" temasına uygun olarak klasik İslam sanatlarında uzmanlaşmış 38 genç sanatkarı bir araya getirdiğini belirtti.Efe, hüsnü hat, tezhip ve ebru alanında eser veren sanatkarların, İstanbul'un simgelerinden biri olan Ayasofya'nın kubbesi altında medeniyetin her daim genç kalacağına vurgu yaptığını dile getirdi.Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Huriye Martı, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, serginin açılış kurdelesi kestikten sonra sergiyi gezdi.