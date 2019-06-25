25.06.2019 23:30
Haberler » “genel“ » Haber

Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada Otomobilin arkasında tutunarak kazaya davetiye çıkardılarANTALYA - Antalya'da yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocukların, trafikte hızla seyreden bir otomobilin arkasından tutunarak paten ile yolculukları büyük tehlike oluşturdu.

Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
Otomobilin arkasında tutunarak kazaya davetiye çıkardılar
ANTALYA - Antalya 'da yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocukların, trafikte hızla seyreden bir otomobilin arkasından tutunarak paten ile yolculukları büyük tehlike oluşturdu.
Antalya genelinde çocukların büyük ilgisini çeken paten ve kaykay tutkusu, gençler için zaman zaman tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Araçların arkasına tutunarak kazaya davetiye çıkaran çocuklara zaman zaman sürücüler de tepki gösteriyor. Antalya'da son yaşanan olay ise cep telefonları kamerası tarafından kayda alındı. Bir sürücü tarafından çekilen görüntülerde Muratpaşa ilçesi Vatanda Bulvarı üzerinde trafiğin en yoğun olduğu saatlerde trafikte seyreden bir otomobilin arkasına tutunarak paten ile seyreden gençlerin kazaya davetiye çıkardığı görüldü. Cep telefonu görüntülerine yansıyan gençler, hareket halinde bulunan otomobilin ardında tutunarak dakikalarca seyretti. Gençler, bir süre daha seyrettikten sonra otomobilin yön değiştirmesi ile tehlikeli hareketlerine son verdi. Otomobil sürücüsünün ise durumdan haberi olup olmadığı bilinmiyor.Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA
Antalya , Genel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
00:18 25 Haziran 2019 Haberleri
23:37 Engel tanımayan milli sporcunun hedefi 2020 Paralimpik Oyunları
23:34 Üniversiteli Alara'nın ölmeden önceki hayali gerçek oldu
23:32 Yuvasından düşen yavru karga kediye böyle yem oldu
23:29 Gençlerin tehlikeli paten yolculuğu kamerada
23:26 Tarihi Palu'ya fotoğrafçı akını...Palu Kalesi havadan görüntülendi
23:22 Sosyal medyadan gördüğü haber üzerine İsveç'ten Türkiye'ye geldi