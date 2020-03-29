Gençlerin telefonla başlayan kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

ADAPAZARI'nda, cep telefonu mesajlarıyla birbirlerini tehdit eden iki grup arasında kavga çıktı. Bıçaklanan Mert Balcı (20) yaşamını yitirirken, bir kişi ise yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece aralarında husumet olan iki grup cep telefonu mesajlarıyla birbirlerine tehditte bulundu. Bir araya gelen iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında Mert Balcı göğsüne aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir kişi ise bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden gençleri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA