Haberler » Güncel » Haber

Gençlerin Üniversite İdealine Belediye'den Destek

Bergama Belediyesi, Bergama İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Bergama Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde açılan üniversiteye hazırlık kursları başladı.

03.10.2019 09:08Gençlerin Üniversite İdealine Belediye'den Destek

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde yirmi dört öğretmen eşliğinde ücretsiz olarak verilen kurslarda liseden mezun olan ve 12. Sınıfta eğitim gören yaklaşık 700 öğrenci üniversiteye hazırlanıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde tüm branş öğretmenleri tarafından verilen kurslarda öğrenciler sabah ve öğleden sonra iki etap şeklinde eğitim alıyor.

Üniversiteye hazırlık kurslarında öğrencilere başarılar dileyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, " Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile öğrencilerimiz geleceklerini şekillendirecek bir döneme girdiler. Bu yılın sonunda inanıyorum ki tüm öğrencilerimiz istedikleri bölümleri kazanarak gelecekte iyi birer birey ve meslek sahibi olacaklar. Bergama Belediyesi olarak ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize kadar desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yolda tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, güzel bir geleceğin onların olmasını temenni ediyorum" dedi


Bergama, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Wolverhampton maçında yer almayacak
13:12 Belediye binasında başkan yardımcısının rehin alınması
13:12 Hatay'da zırhlı araç devrildi: 7 yaralı
13:12 Etnospor festivalinde bilal erdoğan açılış konuşması yaptı
13:12 Tosya'da okullarda çalışacak 43 kişi için kuralar çekildi
13:12 Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Kırşehir'de kapı kapı dolaşarak önleyici hizmet yürütüyor
13:12 4. etnospor kültür festivali'nin açılışı gerçekleştirildi