Gençlerin Üniversite İdealine Belediye'den Destek

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde yirmi dört öğretmen eşliğinde ücretsiz olarak verilen kurslarda liseden mezun olan ve 12. Sınıfta eğitim gören yaklaşık 700 öğrenci üniversiteye hazırlanıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde tüm branş öğretmenleri tarafından verilen kurslarda öğrenciler sabah ve öğleden sonra iki etap şeklinde eğitim alıyor.

Üniversiteye hazırlık kurslarında öğrencilere başarılar dileyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, " Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile öğrencilerimiz geleceklerini şekillendirecek bir döneme girdiler. Bu yılın sonunda inanıyorum ki tüm öğrencilerimiz istedikleri bölümleri kazanarak gelecekte iyi birer birey ve meslek sahibi olacaklar. Bergama Belediyesi olarak ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize kadar desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yolda tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, güzel bir geleceğin onların olmasını temenni ediyorum" dedi