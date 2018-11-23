Gençlerin Yıldızı Genç Star'da Parlayacak

Müziğe ilgi duyan gençlerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine ve seslerini duyurmalarına imkan sağlayan Genç Star Bursa Liseler Arası Müzik Yarışması'nda başvurular devam ediyor. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müzik dalında hünerlerini sergileyecek genç yetenekler, En İyi Bayan Solist, En İyi Erkek Solist, En İyi Orkestra ve En İyi Solo Çalgı kategorilerinde dereceye girebilmek için yarışacak. Eleme ve final olmak üzere iki aşamada düzenlenecek yarışmanın 12-13- 14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek eleme turunda başarılı olan okullar, 12 Ocak 2019 tarihinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek finalde yarışmaya hak kazanacak.

Osmangazi Belediyesi olarak gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için birçok yarışma düzenlediklerini vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz yarışmamızda gençlerimizin önünü açmakla birlikte, müzikal anlamda motivasyonlarını sağlıyoruz. Burada derece alan öğrencilerimizin yurt dışındaki okullara başvurduklarında burs anlamında avantaj sağlandıklarını gördük. Bunun yanı sıra müzik öğretmenlerimiz akademik anlamda kariyerler yapmaya yönlendiler. Yarışmaya katılan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.