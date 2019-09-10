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Gençlerle el ele veren mahalle muhtarından örnek hizmet

Kozluk ilçesinin Hamam Mahallesi muhtarı Fesih Atlığ, gençlerle el ele vererek çalışma yürütüyor.

10.09.2019 13:00 Gençlerle el ele veren mahalle muhtarından örnek hizmet
Kozluk ilçesinin Hamam Mahallesi muhtarı Fesih Atlığ, gençlerle el ele vererek çalışma yürütüyor.
Atlığ, gençlerin de desteğiyle mahallede temizlik çalışması yapıyor, ağaçları buduyor.
Tarihi Hıdır Bey Camisi ve mezarlığın bakımını ve temizliğini de yapan Atlığ, "Mahalledeki gençlerine öncülük ederek, ağaçları buduyor, çevre temizliği ve onarım yapıyoruz. Bunun yanı sıra kendi maddi imkanlarımla mezar taşı yapıyorum." dedi.
Mahalle sakinleri de Atlığ'ın yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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