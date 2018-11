Gençliğin Kalbi MZV Gençlik Zirvesi'nde Attı

Gençlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği MZV Gençlik Zirvesi'nin üçüncüsü, ilham veren konuşmacılar ve nefes kesen performanslar ile, Van'dan Tekirdağ'a, Balıkesir'den Manisa'ya Türkiye'nin dört bir yanından gelen 2.500'ü aşkın lise ve üniversite öğrencisini Zorlu PSM'de bir araya getirdi.

Türkiye'de, bu kadar çok sayıda alanında uzman ve önemli ismi aynı mekânda, tüm gün bir araya getiren, gençlerin kariyer ve geleceklerine odaklı nadir etkinliklerden biri olan 'MZV Gençlik Zirvesi', üçüncü yılında da ilham veren konuşmacılar ve ilgi çeken performanslar ile gençlerin gönlünü fethetti.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen MZV Gençlik Zirvesi'nde; 4129 Chief Happiness Officer CEO'su Alemşah Öztürk, Armut.com Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, Dijital İletişim Danışmanı ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ercüment Büyükşener, Vestel Ticaret A.Ş Genel Müdürü Ergün Güler, Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı ve Universum Orta Doğu Direktörü Evrim Kuran, DO Venture Partners Kurucu ve Yönetici Ortağı Duygu Öktem Clark, İhtiyaç Haritası Kurucusu, Oyuncu Mert Fırat, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Psikolog, Yazar Prof.Dr.Acar Baltaş, New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Şirin, Yeni Media Sanatçısı & Araştırmacı Refik Anadol, BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Logo Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucu ve CEO'su Zeynep Dereli ile imece ve genç girişimciler paneli katılımcıları ilham veren konuşmaları ile yaşadıkları deneyimleri gençlerle paylaştı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu: 'Dünya, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Bizler de kendimizi bu değişime adapte etmeliyiz'

Zirve'nin açılış konuşmasını yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu "Zorlu Grubu olarak yaptığımız her işin ya da projenin; toplum için değer yaratması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda gençlerimizi her platformda destekliyoruz. Bunun için kendisi de bir eğitim gönüllüsü olan; Grubumuzun Kurucusu Hacı Mehmet Zorlu'nun liderliğinde; Mehmet Zorlu Vakfı'nı kurduk. Vakfı'mız aracılığıyla; her yıl ortalama 2.000 gence burs veriyoruz. Bursların dışında; Anadolu'nun çeşitli illerinde; öğrencilerin eğitim hayatlarını daha iyi koşullarda sürdürmeleri için okul binaları yaptırdık. Ayrıca, gençlerimizin kendilerini geleceğe hazırlamaları için; 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nı tasarladık. Üç yıldır bu alanda eğitimler vermeye devam ediyoruz. Bu eğitim programının bir parçası olan 'MZV Gençlik Zirvesi'ni de; gençlerimizin eğitim programımıza gösterdiği ilgiden aldığımız cesaretle hayata geçirdik" dedi. Dünyanın artık bilgi toplumunun da ötesine geçmek üzere olduğunu ifade eden Olgun Zorlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Bizler de kendimizi bu değişime adapte etmeliyiz. Vakıf bünyesinde yaptığımız tüm çalışmalarla amacımız; gençlerin değişen bu dünyaya hazırlamak; ülkemize ve ülkemizin geleceği gençlerimize katkıda bulunmak. Zorlu Grubu olarak geleceğimiz olan gençlerimize güveniyor, sürdürülebilir bir dünya hayalini; gençlerimizin hayata geçireceğine inanıyoruz."

Prof. Dr. Erhan Erkut: '21. Yüzyıla, 19. yüzyılın metotlarıyla hazırlanamayız'

MZV Gençlik Zirvesi'nin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Erhan Erkut, Zirve'nin açılışında yaptığı konuşmada, "21. yüzyıla, 19. yüzyılın metotlarıyla hazırlanamayız. 21. yüzyıl yetkinlikleri eğitim programını da bu sebeple başlattık. Programımıza o kadar yoğun ilgi oldu ki, eğitimlerimizi gelecek yıl MVZ bursiyerleri dışındaki öğrencilere de açacağız.MZV Gençlik Zirvesi'ni de bu eğitimin bir parçası olarak gerçekleştiriyoruz. İlk yıl 700 kişi başvurdu. İkinci yıl 7 bin 500 kayıt gerçekleşti ve 2500 kişi katıldı, 4 bin kişi de canlı izledi. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Zirve'de salonumuz doldu taştı. Gençlerimizin bu ilgisi bizi gelecek adına daha da umutlandırıyor" dedi. Konuşmasında gençlere sürekli öğrenme süreci içinde olmaları gerektiğinin altını çizen Erkut önerilerini şöyle sürdürdü: 'Kendi kendinizin mentoru koçu olun. Yola çıkmak için öncelikle özgüven şart. Otonomi çok önemli. Artık siz karar vereceksiniz, başkaları değil. Çünkü tek hayatınız var ve bunu yaşayın.'

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler: 'Almanya'da doğan bir işçi çocuğu olarak bir gün mutlaka Türkiye'de katma değer yaratan bir iş kuracağım diye hayal etmiştim'

'Almanya'da doğan bir işçi çocuğu olarak bir gün mutlaka Türkiye'de katma değer yaratan bir iş kuracağım diye hayal etmiştim' diyen Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler ise, bu aile içerisinde, heyecan ve tutkumun peşinden giderek her gün ülkem için değer yaratmaya odaklandım. Ben bu tutku ve heyecanın peşinden gittiğim için Zorlu Grubu'nda da girişimci ruhumu koruyor, ülkem için canla başla çalışıyorum. Heyecan ve tutku çok önemli. İnsanı yataktan her sabah alarmsız kaldıran bu tutku ve heyecandır. Siz gençler de böylesi yüksek tutku ve heyecana sahip olursanız her gün yataktan fırlayarak kalkarsınız. O yüzden içinizdeki tutku ve heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyin" dedi.

imece'den destek alan takımlar sosyal girişimlerini gençlerle paylaştı

Zorlu Holding'in kurucu ortaklarından olduğu sosyal inovasyon platformu imece'de destek alan takımlardan TOYİ, Kızlar Sahada Akademi ve Hayal Gücü Merkezi, sosyal girişimlerini MZV Gençlik Zirvesi'nde paylaştı. Zorlu Holding'in desteği ile imece'nin Türkiye'de etki yatırımcılığının önünü açtığını dile getiren takımlar; sürdürülebilir, yenilikçi ve değer yaratan sosyal girişimciliğin toplumsal meselelerin çözümüne ciddi katkılar sağlayabileceğini söylediler. imece olmasa kendilerinin de sosyal girişimciliğe bu kadar kolay adım atamayacaklarını dile getiren takımlar, sosyal girişimciliğin 360 derecelik bir bakış açısıyla değerlendirilmesini ve para kazanmanın değil hayallerinin peşinden giden sosyal girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söylediler.

Günün sürprizini Yalın yaptı!

MZV Gençlik Zirvesi'nde Barış İçin Müzik Vakfı bir konser verirken konuşmacılardan Evrim Kuran, verdiği türkü ziyafeti ile gençlere keyifli anlar yaşattı. Etkinliğin asıl sürprizi ise kapanıştaydı. Sahnede pop müziğin sevilen sesi Yalın'ı gören gençler sevinç çığlıkları atarken konser boyunca yerinde duramadılar. Doyasıya eğlenen gençler; özgün içerikleri, keyifli sohbetleri ve sürpriz performansları ile dikkat çeken MZV Gençlik Zirvesi'nden büyük mutlulukla ayrıldıklarını ve gelecek yıl yapılacak zirveyi heyecanla beklediklerini dile getirdiler.