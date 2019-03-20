Gençliğin Verdiği Enerjiyi Akılla, Bilimle, Tecrübe ile Taçlandıracağız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
, "Herkesin hukukuna riayet edersek, insanı düzeltirsek dünya da düzelir, memleket de düzelir. Gençliğin verdiği enerji var. O enerjiyi akılla, bilimle tecrübe ile taçlandıracağız. Türkiye
bu anlamda çok dinamik." dedi.
Malkoç, Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) Hukuk Fakültesi
Ombudsmanlık Topluluğu tarafından Atatürk
Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansında, Yeni Zelanda
'da gerçekleştirilen saldırıya, dünyadan, insan hakları savunucularından yeterince tepki görmediğini söyledi.
Kamu Denetçiliği Kurumu olarak gittikleri her toplantıda bunu dile getireceklerini ifade eden Malkoç, "Bu, bizim görevimiz. Bir hukukçu olarak, bir insan hakları savunucusu ve bu milletin bir ferdi olarak görevimizi yapacağız." diye konuştu.
"Cesaretleri varsa gelsinler"
Katliamda kullanılan silahın üzerindeki yazılara dikkati çeken Malkoç, şöyle konuştu:
"1683 yazmış mesela. Biz kendi tarihimizdeki 1683'ü neredeyse unutmuşuz ama Müslümanları katleden elin adamı unutmamış. Diyor ki '1683 Türklerin Viyana
'da bozguna uğradığı tarihtir, yine bozguna uğratacağız' Biz bile unutmuşuz bu tarihi. ya da silahın üzerine 'Miloş' yazmış. Bakıyorsunuz ki Kosova
Meydan Savaşında Murat Hüdavendigar
'ı şehit eden katilin adı. Biz bazı şeyleri unutsak bile bazı insanlar ve milletler unutmuyor. Hedefine koymuş, Ayasofya
başta olmak üzere, ülkemizdeki minarelerini yıkacaklarmış. Geçmişte, dedeleri denediler, boylarının ölçüsünü aldılar. En son Çanakkale
'de boylarının ölçüsünü aldılar. Cesaretleri varsa gelsinler bakalım, bu millet onlara hadlerini bildiriyor mu, bildirmiyor mu? Bazı şeyleri biz unutmaya başladık ama onlar unutmuyorlar. Özellikle tarihimizi unutmayalım. Biz unutsak bile elin adamı bize hatırlatıyor."
Malkoç, Türkiye'de adalet sisteminin kendisini yenilediğini dile getirerek, mevcut hakim ve savcılarının yüzde 50'den fazlasının 30 yaşın altında olduğunu bildirdi.
"Gençlerin enerjisini akılla, bilimle tecrübe ile taçlandıracağız"
Bu durumun olağanüstü bir güzellik olduğunu anlatan Malkoç, şöyle devam etti:
"Aynı zamanda bu arkadaşların tecrübe kazanması lazım. Tecrübe kazanırken de kimsenin başını, gözünü yarmaması lazım. Herkesin hukukuna riayet edersek, insanı düzeltirsek dünya da düzelir, memleket de düzelir. Gençliğin verdiği enerji var. O enerjiyi akılla, bilimle tecrübe ile taçlandıracağız. Türkiye bu anlamda çok dinamik. Türkiye'de adliye binaları şehirlerin en güzel ve en yeni binaları. Alternatif çözüm yolları aranıyor. Şikayete bağlı suçlarda taraflar mahkemeye gitmeden, dava açılmadan uzlaştırılıyor. İş davalarında ve ticari davalarda zorunlu arabuluculuk geldi. İşte Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da görevi, vatandaşların okul, belediye gibi tüm kamu kurumları ile olan sorunlarını mahkemeye gitmeden çözmektir."
Konferansa, Afyonkarahisar
Valisi Mustafa Tutulmaz
, AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven
, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk
, Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Serdar
Köken, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak
, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Afyon, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA