Gençlik bu festivalde buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 26-29 Ekim tarihleri arasında Kocaeli'nin birçok merkezinde birbirinden farklı etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yılı kutlamalarına coşku ve anlam katmak için ''Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali'' düzenleyecek. Lise ve üniversite gençliğinin yer alacağı festivalde etkinlikler, gösteriler, tanınmış sanatçılar ve konserler yer alacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Şube Müdürlükleri koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen festivale, katılımın yoğun olması bekleniyor.

ETKİNLİKLERDE YOK YOK

''Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali'' , İzmit Milli İrade Meydanı, Uluslararası Fuar Merkezi, Seka Uçurtma Tepesi ve Kent Meydanı başta olmak üzere birçok merkezde düzenlenecek. Dört gün sürecek festivalde gençler için Uluslararası Fuar Merkezi'nde bir dizi etkinlik planlaması yapıldı. Planlanan etkinlikler arasında gençlerin ilgisini çekebilecek birçok hazırlık yapıldı. Sanal Gerçeklik Uygulamaları, Play Station, Dijital Etkinlikler, Gösteri Ve Showlar, Sportif Etkinlikler ve Eğlenceli Oyunlar başta olmak üzere gençlerin ilgisini çekebilecek etkinlikler yapılacak. Festival boyunca Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi gibi birçok kurum ve kuruluş kurdukları stantlar ile festivalde yer alacak.

ÖDÜLLÜ CUMHURİYET KOŞUSU

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında Spor İl Müdürlüğü, Atletizm Federasyonu, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ödüllü Cumhuriyet Koşusu 26 Ekim 2019 Tarihinde Sekapark'ta gerçekleştirilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgilere www.sporkentikocaeli.com adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca koşuya www.kocaeligencfest.com üzerinden kayıt yapılabiliyor.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ

29 Ekim Salı günü Saat 18.30 başlayacak olan Cumhuriyet Yürüyüşü,Merkez Bankası'ndan başlayarak Milli İrade Meydanı'nda son bulacak. Cumhuriyet yürüyüşüne motor kulüpleri, halk, sporcular, STK'lar, üniversite kulüpleri, gençler ve protokolün katılım göstermesi bekleniyor.

KENT MEYDANI ETKİNLİKLERİ

Festival kapsamında Kocaeli Kent Meydanında (Eski Valilik) birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleşecek. 29 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan etkinliklerde; Cumhuriyet Karma Sergisi, Müzik Performansları, Halk Oyunları ve El Sanatları Uygulaması yapılacak.

MİLLİ İRADE MEYDANINDA AÇIK HAVA SİNEMASI

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivalinde gençler için tüm ayrıntılar düşünüldü. 29 Ekim Salı günü Milli İrade Meydanında gençler için Açık Hava Sineması gösterimi yapılacak.

SEVİLEN SANATÇILAR GELİYOR

Festival boyunca MFÖ, Ceza, Yüksek Sadakat ve İlyas Yalçıntaş konserleriyle Cumhuriyet kutlamalarına renk katacak. Ayrıca Güven İslamoğlu, Hayrettin ve Ömer Başdoğan (Nalet Bebe) söyleşileriyle kutlamalarda gençlerle buluşacak.

FESTİVAL ALANINA RİNG SEFERİ

Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivaline katılımın yoğun olması bekleniyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler KOÜ Umuttepe Yerleşkesi ve şehrin diğer noktalarından festival alanlarına ring seferleri yapacak.