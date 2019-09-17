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- Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu

- Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Caddesi'nde asfalt serimi, yol ve yaya çizgi çalışmalarını tamamladıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Anıt Mahallesi Anıt Caddesi ve Gençlik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yol yapım ve...

17.09.2019 22:27
- Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Caddesi'nde asfalt serimi, yol ve yaya çizgi çalışmalarını tamamladı
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Anıt Mahallesi Anıt Caddesi ve Gençlik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen yol yapım ve asfalt çalışmalarının ardından yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.
Anıtkabir çevresinde bin 950 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki alanda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan asfalt serimi, yol ve yaya geçidi çizgi çalışması da kısa sürede gerçekleştirildi.
Gençlik caddesi yeni görünümüyle dikkat çekiyor
Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde şehrin estetik görüntüsünü de dikkate alarak, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yol asfalt ve çizgi çalışmalarını yenilerken, son olarak Gençlik Caddesi'nde de bu çalışmaları özellikle trafiğin yoğun olmadığı gece geç saatlerde titizlikle yürüttü.
Anıtkabir'in de yer aldığı ve toplamda bin 500 metrekarelik alana soğuk yol çizgisi çekildikten sonra cadde trafiğe açılırken, Büyükşehir Belediyesi Başkentlilerden tam not alan Ankara'ya yakışır yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
- Gençlik Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir, Ankara, Yerel

Kaynak: İHA

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