Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek

Gençlik Haftası programları ve etkinlikleri bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle dijital ortamda yapılacak.

Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek
18.05.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:57
Gençlik Haftası programları ve etkinlikleri bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle dijital ortamda yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bu kapsamda Taekwondo müsabakasından kara kalem yarışmasına birçok branşta ve dalda yarışmalar düzenleniyor. Covid-19 salgını nedeniyle sahalarımıza, tesislerimize, gençlik merkezlerimize gelemeyen gençlerimiz için Bakanlığımızın başlatmış olduğu Evde Kal Hareketsiz Kalma projesi kapsamında dijital ortamda birçok etkinlikler planlayarak start verdik.

Ayrıca antrenörlerimiz, video konferans aracılığıyla sporcularımıza pandemi sürecinde günlük evde yapılabilecek antrenmanlarını yaptırıyor, psikolog ve diyetisyenlerimiz sporcularımıza bu dönemde gerekli desteği ve tavsiyeleri bulunarak zor süreci sporla sağlıklı geçirmeleri için çalışıyorlar" dedi.

İl Müdürü Murat Eskici, Kayserili vatandaşları 19 Mayıs 2020 saat 14: 00'da Kayseri Televizyonları ve İl Müdürlüğü Youtube kanalından yayınlanacak olan Kutlama Programı için ekran başına davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

Spor Manşet

Haberler

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Spor
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu Spor
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut’u işaret etti Spor
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı Spor
Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım Spor
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin’e yıllık 1 milyon euro önerecek Spor
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı Spor
Karantina kurallarına uymayan Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi gözaltına alındı
Brezilyalı futbolcu Tavares’ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim Spor
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Haberler››Spor››Gençlik Haftası Coşkusu evlerde devam edecek - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:54: Kulüpler Birliği'nden Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun mesajı - Spor 14:52: Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı - Spor 14:47: İskoçya Ligi'nde Celtic şampiyon - Spor 14:47: Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım - Spor 14:46: Beşiktaş Kulübünden Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı - Spor 13:27: Mide kanaması geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyata alındı - Spor 12:39: Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti - Haberler 11:20: Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz - Ekonomi 09:43: Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor - Ekonomi