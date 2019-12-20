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Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, öğrencilerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

20.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:50 Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, öğrencilerle buluştu
Gençlik ve Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
Gençlik Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Topoğlu, Ömer Halisdemir Üniversitesindeki Gençlik Merkezi'nde üniversiteli öğrencilere tecrübelerinden bahsetti.
Artık imkanlarının daha iyi olduğuna dikkati çeken Topoğlu, "Ben de 2000 yılında sizler gibi üniversite öğrencisiydim. Bizim zamanımızda bu kadar imkan söz konusu değildi. Sizler bu konuda oldukça şanslısınız. Gençlik merkezlerimizde faydalanabileceğiniz çok güzel imkanlar var. Bunları göz önüne alırsak gençlik merkezlerimizi boş bırakmaz ve faydalı kullanırsak daha başarılı olacağınıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ise ziyaretlerinden dolayı Topoğlu'na teşekkür etti.

Emre Topoğlu, Niğde, Spor

Kaynak: AA

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