Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yıldız'ın Ziyaretleri

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız
, Pazaryeri
İlçe Kaymakamı Fatih Kurt
ile Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın
'ı ziyaret etti.
Aslan Yıldız, ilk olarak Başkan Yalçın'a yeni belediye binası için makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette ilçedeki spor ve tesisleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Yıldız, Başkan Yalçın ile birlikte ilçede yeni göreve başlayan Kaymakam Vekili Kurt'u da makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Daha sonra ilçede yapımı süren Gençlik Merkezi inşaatına giderek çalışmalar hakkında yerinde bilgi alan Aslan, tesisin ilçenin en güzel projelerinden biri olacağını söyledi.
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22 Kasım 2018 Perşembe 16:03