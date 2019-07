"Gençlik için engelsiz pedal" yaşam Vadisi'nde

Görme engelli vatandaşlar ile çocukların ve gençlerin empati kurarak yaşadıkları zorlukları anlayabilmesi ve onlarla birlikte nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri amacıyla düzenlenen etkinliğe gerek Beylikdüzü 'nden gerekse komşu ilçelerden birçok engelli birey ve vatandaş katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile 1923 Platformu'nun birlikte düzenlediği "Gençlik İçin Engelsiz Pedal" etkinliği Yaşam Vadisi 1. Etapta gerçekleşti. Beylikdüzü Kırlangıç Spor Kulübü ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 'nin de katkılarıyla düzenlenen etkinlikte; görme engelliler ile çocukların ve gençlerin empati kurarak yaşadıkları zorlukları anlayabilmesi ve onlarla birlikte nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri hedeflendi. Görme engellilerin farkındalığını oluşturmak ve geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, normal bisikletlerin yanı sıra, 4 adet çift kişilik bisiklet ve 25 adet gönüllü bisikletçinin katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık bin 500 metrelik bir parkurun sürüldüğü programa, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdal Mumcu, Meclis üyeleri, gerek Beylikdüzü'nden gerekse komşu ilçelerden birçok engelli birey ve vatandaş katıldı.

Mumcu; "Sosyal sorumluluk projeleri önemlidir ama bunu 1923 ruhuyla gerçekleştirmek çok daha önemlidir"

Demografik ve psikolojik etkenler ele alınarak genç kitlelerin görme engeli konusunda bilinçlendirilmesi ve sportif aktivitelere yönelim sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte konuşan Serdal Mumcu; "Sosyal sorumluluk projeleri önemlidir ama bunu 1923 ruhuyla gerçekleştirmek çok çok daha önemlidir. Hayatımızın her aşamasında, yaşadığımız coğrafyanın her köşesinde 1923 ruhuna olan ihtiyaç bellidir. Beylikdüzü Belediyesi olarak bu tür etkinliklere ve bu tür sosyal sorumluluklara olan desteğimizi her daim arttırarak devam ettireceğiz." ifadelerine yer verdi. Etkinlik 1923 Ana Grup Üyesi Cem Gün ve GÖZDER Görme Özürlüler Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Taşdemir'in gerçekleştirdiği "Hayatta Herkes Değişim Yaratabilir" konulu söyleşisi ile sona erdi.