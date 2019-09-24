Birleşmiş Milletler Gençlik İklim Zirvesi'ne davet edilen Afgan genç, ABD vize vermediği için katılamadı

Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele gücünü arttırmak ve mücadele stratejilerini güçlendirmek hedefiyle yeni yollar ve pratik yöntemler bulmayı amaçlayan Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde toplandı. 16 yaşındaki İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'in konuşması zirveye damga vurmuştu.

Pakistan'da eğitim gören 17 yaşındaki Afgan genç, Gençlik İklim Zirvesi'ne davet edilmesine rağmen ABD vize vermediği için katılamadı. Beş gün sürecek zirve için vize başvurusu yapan Nasratullah Elham, böyle bir şeyi asla beklemediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler tarafından Amerika'dailk defa düzenlenen Gençlik İklim Zirvesine davet edildi. Davet üzerine vize başvurusu yapan Nasratullah Elham'a vize verilmedi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ ASLA BEKLEMİYORDUM"

Nasratullah Elham kendisine vize vermeyen ABD'li yetkililerin, küresel ısınma problemini çözmeye çalışan biri olarak kendisini dünya problemi kategorisine koyduklarını söyleyerek; böyle bir şeyi asla beklemediğini söyledi.

AFGANLILARIN VİZE BAŞVURUSU ÇOK ZOR KABUL EDİLİYOR

Amerika Birleşik Devletlerinin çok zor vize verdiği ikinci ülke Afganistandır. Geçen sene Afgan kimliği ile ABD'ye yapılan vize başvurularının %73kabul edilmedi.

GRETA THUNBERG İÇİN ÇOK NEŞELİ DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde oldukça öfkeli ve duygusal bir konuşma yapan 16 yaşındaki İsveçli Greta Thunberg için 'çok neşeli genç bir kıza benziyor' dedi.