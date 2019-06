Gençlik kampları "start" dedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2019 Gençlik Kampları' başladı. Online kayıt ile başvuru alınan kamplar, gençlerden yoğun ilgi gördü.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yaz tatilinde yoğun ilgi gören '2019 Gençlik Kampları', Gemlik Karacaali Deniz Kampı ve Kestel Alaçam İzcilik Kampı olmak üzere iki farklı kampta gençleri ağırlamaya başladı. Gençlerin doğa ve sporla iç içe zaman geçirmesine fırsat veren yaz kampları, 11 ile 13 yaşları arası gençler için 6'şar gün halinde planlandı. Gemlik Karacaali Deniz Kampı, 4'ü erkek ve 6'sı kız kampı olmak üzere toplam 10 dönem olarak düzenleniyor. Kamp, her dönemde 130 kişi olmak üzere toplam bin 300 gence yaz tatili imkanı sunacak. Gemlik Karacaali'deki tesiste gerçekleştirilen kampın katılımcıları için temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, kano eğitimi, yüzme, canlı langırt, badminton, bisiklet, açık hava sineması, bocce, basketbol, müzik, dart, masa tenisi, mangala, satranç, plaj voleybolu ve plaj futbolu etkinlikleri yapılıyor. Ayrıca kamptan 1 dönem kız ve 1 dönem erkek olmak üzere engelli gençler de faydalanacak.



Kestel Alaçam'da 'İzcilik Kampı'



Kestel Alaçam İzcilik Kampı'nda da 11 ile 17 yaş arası gençler, 6'şar gün halinde kalıyor ve burada ise 7'si erkek ve 4'ü kız olmak üzere toplam 11 dönem planlanıyor. Her dönemde 130 kişinin katılacağı kamptan yaz boyunca bin 430 genç faydalanacak. Burada da katılımcılara dağcılık, temel afet eğitimi, oryantring, okçuluk, ebru, badminton, at binme, bisiklet, atıcılık, resim, müzik, dart ve gece yürüyüşleri gibi etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Kamplarla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, www.bursagencliksporgonulluleri.com adresini inceleyebilecekler. - BURSA

Kaynak: İHA