Gençlik Kamplarına Yoğun İlgi

Kocaeli
'de bulunan Diriliş Gençlik Kamplarını, açılışından bugüne dek binlerce kişi ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nin Samanlı Dağları eteklerinde Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kampları, açıldığı günden bugüne 500 bini aşkın misafiri ağırladı. Diriliş kamplarının yapım aşamalarında doğanın tahrip edilmemiş olması ve beton yapılara yer verilmeyen kamplarda telefon, televizyon gibi teknolojik aletlerin kullanılmaması dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı kentin zirve yerlerinden olan Samanlı Dağları'nın eteklerinde Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş 1, Diriliş 2 ve Darıca
, Bayramoğlu mahallesi üzerinde denize sıfır olarak yapılan Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik Kampları, Türkiye
'de önemli bir örnek teşkil ediyor.
Gençlerin yoğun ilgisini çeken Diriliş Gençlik Kampları, bugüne kadar binlerce misafiri ağırladı. Okul dışında kalan vakitlerini kampta, ziyaretçilerle geçiren gençlik liderleri, bu kapsamda belediye tarafından burs ile ödüllendiriliyor. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,Kocaeli
16 Aralık 2018 Pazar 17:17