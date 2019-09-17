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Gençlik Karavanı Kıranardı Ortaokulu'nda

Kayseri Akademi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen "Gençlik Karavanı" Mobil Gençlik Merkezi projesi okulların açılmasıyla ilk faaliyetini Kıranardı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirdi.

17.09.2019 16:23Gençlik Karavanı Kıranardı Ortaokulu'nda
Kayseri Akademi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen "Gençlik Karavanı" Mobil Gençlik Merkezi projesi okulların açılmasıyla ilk faaliyetini Kıranardı İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Kayseri Gençlik Merkezinde gönüllülük faaliyetlerine katılan gençlerimizin oluşturduğu ekip Kıranardı İlk ve Ortaokuluna giderek Muharrem ayının bereketini yaşatmak amacıyla aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Gönüllü gençlerimiz ayrıca öğrenciler ile Dart, Voleybol, Yöresel Oyunlar gibi etkinlikler düzenleyerek eğlenceli vakit geçirdiler.

Öğrencilerin oldukça keyif aldığı program minik öğrencilere hediye dağıtılması ile son buldu. - KAYSERİ

Kıranardı, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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