28.06.2019 00:12
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Gençlik Karnavalı İzmir'de başladı

Gençlik Karnavalı İzmir

İzmir'in Urla ilçesinde Gençlik Karnavalı başladı.

İzmir 'in Urla ilçesinde Gençlik Karnavalı başladı.
İskele Mahallesi Kum Denizi Sahili'nde karnaval için hazırlanan alana dün gelen kampçılar, bugün sahne performanslarıyla eğlendi.
Karnavalın destekçilerinden Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin ilk gününde 20 binden fazla kişinin geldiğini söyledi.
Günübirlik girişlerle 25 bin kişinin karnavala katıldığını belirten Aydınhan, etkinliğin Türkiye 'nin ilk gençlik karnavalı olduğunu ve 4 gün süreceğini dile getirdi.
Karnavalın ilk günü Teoman , Can Bonomo , Fedde le Grand, Pera, Şanışer , Hedonutopıa ve Zeynep Onat performanslarını sergiledi.
Kaynak: AA
Urla , İzmir , Kültür Sanat

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