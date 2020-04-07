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Gençlik liderleri de siperlik maske üretimine başladı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü bünyesindeki Bilecik Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri yeni tip Korona virüs Covid-19 nedeniyle seri bir şekilde yüz koruyucu siperlik maske üretimine geçti.

07.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:47
Gençlik liderleri de siperlik maske üretimine başladı
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü bünyesindeki Bilecik Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri yeni tip Korona virüs Covid-19 nedeniyle seri bir şekilde yüz koruyucu siperlik maske üretimine geçti.

Atatürk Spor Salonu'ndan Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut öncülüğünde yüz koruyucu siperlik maske üretimine geçen gençlik lideri günlük 300 maske yapıyorlar. Gençlik liderleri kendi aralarında görev bölümü yaparak sosyal mesafeyi korunması şartıyla gerekli tüm önlemeleri alarak işe başlıyorlar. Kimisi yüz koruyucu siperlik maske plastik aksanını yaparken, kimileri de birleştirme işlemi yapıyor.

"Bu maskelerden 500 adedini öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü personelini için hazırladık"

Üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, "Ülkemiz ve bizler Korona virüsü sebebi ile zor günler geçiriyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde bu durum hayatı olumsuz olarak etkiliyor. Devletimiz her alanda çalışmaya ve hizmet etmeye gayret ediyor. Bilecik Gençlik Merkezi ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak her türlü halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bizde bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Yüz koruyucu siperlik maske' projesi ile birlikte malzemelerin teminini yaptıktan sonra Atatürk Spor Salonu'ndan sosyal mesafeyi koruyacağı şekilde ortamları hazır hale getirdik. Benim de taktığım yüz koruyucu siperlik maskeleri ilk etapta sağlık çalışanlarına ardından emniyet görevlilerimize sonrasında kurum ve kuruluşlara dağıtacağız. Bu maskelerden 500 adedini öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü personelini için hazırladık. Yarın onları teslim edeceğiz. Onun dışında polis merkezlerine uğrayacağız. Daha sonra üretimimiz düzenli olarak devamlı devam edecek. İnşallah kötü günleri Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak bir katkımız olur diye düşünüyorum" dedi.

"Amacımız her gün 300, 350 civarında maske üretebilmek"

Karabulut açıklamasında, "Geçen hafta biraz malzeme temini ve parçaları bulmakla geçti. Teknik malzeme birkaç farklı malzemeden oluşuyor. Bunları temin ederek, Bilecik'e getirdik. Yeteri kadar bizde var. Bu malzemeler ile 3 bin maske üretebiliriz. Amacımız her gün 300, 350 civarında maske üretebilmek . Şuana kadar 600 700 civarlarına ulaştık. Üzerlerine de küçük bir sticker ayarladık. Üzerinde 'bir buçuk metre mesafede durunuz' yazıyor. İnşallah hedefimize ulaşırız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Bilecik, Güncel
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