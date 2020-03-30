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Gençlik liderleri ve gönüllülerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için "yüz koruyucu siperlik" yapıyor.

30.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:34
Gençlik liderleri ve gönüllülerden sağlıkçılar için
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinde, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için "yüz koruyucu siperlik" yapıyor.
Trabzon'da Kovid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 9 gençlik merkezinde çalışma başlatan gençlik liderleri, gönüllülerinde katıldığı 3D yazıcılarla sağlık personeli için yüz koruyucu siperlik üretiyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı proje kapsamında yüz koruyucu siperlik yapmaya başladıklarını söyledi.
Öztürk, Trabzon'da bulunan 9 gençlik merkezinde 3D yazıcı ile çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ulus olarak kenetlendiğimiz bugünlerde herkes üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Liderlerimiz bu işte aktif görev alıyor. Gönüllü gençlerimizde 'bizde varız' diyerek, destek veriyorlar." dedi.
Trabzon Valiliği koordinesinde sağlık kuruluşlarına maskelerin dağıtımını yapacaklarını ifade eden Öztürk, "Günde ortalama 500 maske üretiyoruz. Aynı zamanda gençlik liderlerimiz, Vefa Sosyal Destek gruplarında gönüllü olarak görev alarak 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon, Güncel
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