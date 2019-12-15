Haberler » Güncel » Gençlik meclisi seçimleri yapıldı - Haber

Gençlik meclisi seçimleri yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi seçimleri yapıldı.

15.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:14Gençlik meclisi seçimleri yapıldı
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi seçimleri yapıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde yeni başkan Musa Polat oldu.

Büyükşehir Belediyesi Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleşen Gençlik Meclisi seçimi, açılış ve yoklama yapılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Divan kurulu üyeleri yerini almasından sonra Gençlik Meclisi Başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclis Başkanlığına Musa Polat ve yönetimi seçildi.

Başkanlık Divan seçimine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, STK ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Müjdeci, önceki dönem Gençlik Meclisi Başkanı Faruk Evran, yeni başkan Musa Polat ve meclis üyeleri katılım gösterdi.

Seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Gençlik Meclisi Başkanlığına seçilen Musa Polat ve yönetimini tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Başkan Musa Polat, Başkan Vekilleri Seyyid Ömer Ulutatar, Mehmet Nuri Zorba, Genel Sekreter Mustafa Küçükgergerli, Divan kurulu üyeleri Beyza Yavuz, Furkan Özdemir, Fehmi Aslan, Muhammed Parmaksız ve Mehmet Mesut şeklinde oluştu. - ŞANLIURFA

Musa Polat, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:44 Düzce-hayallerini gerçekleştirdi - Haber
12:44 Erzurum-palandöken'de mor ve ötesi'inden kar yağışı altında konser - Haber
12:44 Tunceli'de görev yapan öğretmenler Barselona'yı gezdi - Haber
12:44 Hayallerini gerçekleştirdi - Haber
12:43 Yanlışlıkla vurduğu kadına, 'Abla kusura bakma' deyip kaçtı - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:46:24