Gençlik meclisi şehitleri andı

Gençlik meclisi şehitleri andıBaşkan Gürbüz: "Şehitlerimizi her zaman anmalıyız"AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclis Üyeleri; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıl dönümü nedeniyle şehit mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti. Gençlik Meclisi üyeleri Afyonkarahisar Asri Mezarlık'ta bulunan Hava Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler için dua eden gençler, karanfil bıraktı. Daha sonra mezarlıkların etrafını temizleyen gençler sonrasında da mezarlar üzerinde bulunan çiçekleri sulayıp, mezar taşlarını yıkadı.Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı İbrahim Gürbüz yaptığı açıklamada ülke için canlarını veren şehitleri her zaman andıklarını ifade ederek, "Şehitleri hatırlamalıyız, hatırlatmalıyız" dedi. Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak Kocatepe Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikleri ziyaret etiklerini ifade eden Gürbüz şöyle devam etti: "Buradaki ziyaretlerimizin ardından Büyük Taarruz Şehitliği ve Anıtkaya Şehitliği'ni de ziyaret edeceğiz. Şehit mezarlarımıza karanfiller bıraktık ardından temizliklerini yapıp sulama işlemlerini gerçekleştirdik ve dualarda bulunduk. Bizler için canlarını veren şehitlerimizi tek hafta değil her zaman anmalıyız, hatırlayıp hatırlatmalıyız."Bu tür faaliyetleri her zaman gerçekleştiriyoruzGençlik Meclisi Üyesi Türker Aydın ise, "ahde vefa imandandır" düsturuyla hareket ettiklerini belirterek bu tür faaliyetleri ay sonlarında sürekli gerçekleştirdiklerini söyledi. Türker şöyle devam etti: "Çanakkale Haftası münasebetiyle Kocatepe Asri Mezarlığı'nda bulunan Hava Şehitliği'mizi ziyarete geldik. Şehitliklerimizin bakımını yaptık, sulamalarını yaptık, naçizane birer karanfil bıraktık. Bu tip faaliyetlerimizi düzenli olarak zaten yapıyoruz. Maksat halkımızın bunları görmesi onların da teşvik edip bu konuda sürdürebilirlik oluşturmak istiyoruz.

Kaynak: İHA