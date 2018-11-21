Gençlik Merkezi Atölye Ve Kulüp Faaliyetleri Devam Ediyor

Gençlik Merkezi'nde gençler, atölyelerde uzman eğitmenler tarafından yaptırılan sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hafta içi ve hafta sonlarını değerlendiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Balıkesir Gençlikve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen Gençlik Merkezi'nde açılan atölyelerde gönüllü gençlere kişisel gelişimleri için farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Gençlik Merkezi'nde, gençler hafta sonlarını atölyelerde uzman eğitmenler tarafından yaptırılan sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle uğraşarak değerlendiriyor.

Balıkesir Gençlik Merkezi atölyelerinde gençler; İngilizce, bilgisayar, bağlama, gitar, keman, ney, yöresel halk oyunları, ebru ve tezhip sanatları, resim, basketbol, futbol, voleybol gibi sportif ve kültürel etkinliklerle boş zamanlarını dolu dolu geçirme fırsatı buluyor. Çalışmalar için belirlenen temalar; değerler, dil eğitimleri, dini ilimler, inovasyon, sosyal bilimler ve kişisel gelişim atölyelerinden oluşuyor. Atölyelerde faaliyetler belli bir müfredat programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Tamamının ücretsiz olduğu Gençlik Merkezi faaliyetlerinden faydalanmak isteyen gençlerin merkeze üye olabilecekleri, üye olmak isteyen gençlerin ise Gençlik Merkezi'nin Atatürk Mahallesi, Yeni Hst. Cd. No:2 Karesi'de adresine gitmeleri veya merkezi 0266 243 02 00 nolu telefondan bilgi alabilirler.?