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Gençlik merkezi çaya geliyoruz projesini sürdürüyor

Düzce Gençlik merkezi "çaya geliyoruz" projesini sürdürüyor.

30.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:49 Gençlik merkezi çaya geliyoruz projesini sürdürüyor
Gençlik merkezi "çaya geliyoruz" projesini sürdürüyor.

Gençlik ve Bakanlığının ilimizde yürütülmesi için Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi sahada aktif çalışmaları yapmaya devam ediyor. Gençlik Merkezlerince yürütülen "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında Düzce Gençlik Merkezi üyelerini ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, akşamları çay muhabbetine evlerinde misafir olunuyor. Bu hafta Gençlik Merkezi Gönüllü Genci Şevval Coşkun'un evine misafir olundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Şevval Coşkun'un ailesine gençlik merkezini anlattı ve Şevval'in ne kadar önemli şeylere imza attığını ailesine anlatma fırsatı buldu. - DÜZCE

Düzce Gençlik Merkezi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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