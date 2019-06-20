20.06.2019 12:48
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Gençlik Merkezi Müdürleri İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı

Gençlik Merkezi Müdürleri İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı

Samsun'da, Gençlik Merkezi Müdürleri İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Samsun'da, Gençlik Merkezi Müdürleri İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
LadikGençlik Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik Hizmetleri İl Koordinatörü Sait Sayar ve ilçelerdeki gençlik merkezi müdürleri katıldı.
Kasapoğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda, gençlik merkezlerinde yapılan ve yaz dönemi yapılacak çalışmalar, açılacak kurslar ve daha fazla gencin yararlanması için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantı, ilçe gençlik merkezi müdürlerinin görüş, öneri ve tekliflerini bildirmesiyle son buldu.
Kaynak: AA
Ladik,Samsun,Güncel

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