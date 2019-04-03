Gençlik Merkezi'nde eğitmen ve velilere madde bağımlılığı bilgilendirmesi
ISPARTA - Isparta
İl Emniyet Müdürlüğü
ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında yapılan ortak çalışma ile Gençlik Merkezi eğitmenleri ve velilere yönelik uyuşturucu madde ve madde bağımlılığının farkındalığı konusunda eğitim düzenlendi. Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu
"Amacımız, çocuklarımızın uyuşturucu madde ve madde bağımlılığı konularından uzak tutulması" dedi. Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
personeli tarafından verilen eğitim ile gençlerin, veliler ve eğitmenleri vasıtasıyla madde bağımlılığından uzaklaştırılması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor."Amacımız, çocuklarımızın uyuşturucu madde ve madde bağımlılığı konularından uzak tutulması"Yapılan etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, "Uyuşturucu madde ve madde bağımlılığıyla ilgili Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Gençlik Merkezimizde bir bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Burada velilerimiz ve eğitmenlerimiz yer alıyor. Burada verilen eğitimlerin gençlerimizle paylaşılması da amaçlanmaktadır. Amacımız, çocuklarımızın uyuşturucu madde ve madde bağımlılığı konularından uzak tutulması" dedi.Gençlik Merkezi'ndeki etkinliklere katılan ve üye gençlere de madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapılmasını amaçladıklarını kaydeden Gençlik Merkezi Müdürü Yolcu, "Buradaki eğitmenlerimizin bu bilgilendirmeye katılmalarındaki amaç da, burada verdiğimiz bağlama, gitar, resim, ebru fotoğrafçılık, kod adı 2023 ve bilgisayar eğitimlerimize katılan öğrencilerimizin de bilgilendirilmesi" diye konuştu.
Mehmet Yolcu, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Yerel
Kaynak: İHA