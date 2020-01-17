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Gençlik Merkezi'nde öğrencilere sürpriz karne hediyesi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Gençlik Merkezi'nce hazırlanan "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine sürpriz karne hediyesi verildi.

17.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:24
'nin ilçesinde Gençlik Merkezi'nce hazırlanan "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında ilkokul öğrencilerine sürpriz karne hediyesi verildi.
Gençlik Merkezi'nde, Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, karne hediyesi olarak ayakkabı, kazak, mont, pantolon ve kalemlik hediye edildi.
Merkez gönüllüsü Adem Karabörk, burada yaptığı açıklamada, gençlere proje kapsamında karne sürprizi hazırladıklarını belirterek, "Ayrıca ocak ayı içerisinde doğum günü olan öğrencilerimize de doğum günü pastası hazırlayarak onlara sürpriz yaptık. Bize bugünü hazırlayan gönüllü gençlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz." dedi.
Gençlik Merkezi'nde öğrencilere sürpriz karne hediyesi

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Kaynak: AA


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